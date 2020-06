Refus de tests des proches d’un patient décédé de Covid-19 à Diourbel : six individus arrêtés

Les éléments du commissariat central de Diourbel, une localité située à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar, ont procédé à l’arrestation de six (6) individus qui se sont opposés au dépistage de la famille d’un patient de 70 ans, mort de Covid-19. Ils ont été interpellés au cours d’un affrontement avec les forces de l’ordre mercredi.



Selon L’As, les mis en cause seront présentés au procureur de la République ce vendredi et risquent d’être inculpés d’outrage à agents dans l’exercice de leurs fonctions, voie de fait et violence sur les agents de la force publique.



Pour rappel, le préfet de Diourbel avait déploré la réticence de certaines populations qui ne croient pas du tout à l’existence de la Covid-19.