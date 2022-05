Rejet de la liste départemental de YAW: Déthié Fall au Conseil constitutionnel ce mercredi

Déthie Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi va introduire, ce mercredi à partir de 11h heures, un recours auprès du Conseil Constitutionnel, a appris PressAfrik. Cette décision fait suite au rejet de leur liste départementale de Dakar, pour les élections législatives du 31 juillet prochain.Le rejet de la liste départementale de la coalition de YAW a été imputé à Saliou Sarr, coordonnateur national de la coalition Taxawu Sénégal. Selon Déthié Fall, qui dit avoir délégué son cachet et sa signature à Saliou Sarr au moment des dépôts de la liste des investies.Le mandataire de Yaw note que quand il a pris connaissance « des agissements » de Saliou Sarr il s’est levé « pour engager une procédure».A noter que l’intéressé dans une déclaration publiée dimanche a démenti d’être le responsable d’un supposé changement de la liste du scrutin majoritaire du département de Dakar, déposée par YAW, prétextant qu'il n'est désigné mandataire de la coalition. « Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale, que n’étant pas le mandataire national de YEWWI ASKAN WI, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins à en changer le contenu ».Saliou Sarr menace par contre de saisir la justice. « Toutes ces allégations mensongères relèvent de la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquence, je me réserve le droit, au besoin, de saisir les juridictions compétentes ».