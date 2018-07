Rejetés par les pays européens, 40 migrants sont bloqués au large de la Tunisie Quarante migrants et l'équipage du Sarost 5 sont bloqués devant le port de Zarzis, en Tunisie. Le navire battant pavillon tunisien est arrivé mardi 17 juillet 2018, après avoir été refusé par l'Italie, la France et surtout Malte. C'est pourtant ce dernier pays qui est censé secourir ces rescapés, car leur embarcation était située en zone maltaise quand elle a été signalée. Deux femmes enceintes se trouvent à bord.

Ce navire commercial a secouru 40 migrants, dont huit femmes et notamment deux enceintes. Or, il patiente depuis lundi soir au large de ce port. Une attente qui « commence à être très longue, au détriment de notre travail », déplore le capitaine, Ali Hajji, interrogé par l'Agence France-Presse.

« L'équipage du bateau est épuisé moralement et physiquement », explique-t-il à l'AFP. « Nous faisons notre maximum pour apporter notre aide aux migrants, dont certains sont malades, et nous risquons d'être contaminés. »

Selon une source de l'AFP - un responsable de la garde maritime tunisienne s'exprimant sous couvert d'anonymat -, l'autorisation d'accoster à Zarzis « dépasse » ses équipes. « Nous attendons une décision politique », fait-il remarquer. Mais cette dernière tarde à venir de Tunis pour le moment. Les 40 migrants à bord du Sarost 5 n'en sont pas au début de leur calvaire. Ils seraient originaires d'Afrique subsaharienne et d'Egypte, et seraient partis de Libye à bord d'une embarcation pneumatique avant d'être perdus en mer cinq jours. Un problème symptomatique de la crise européenne



Ces personnes ont finalement été repérées, à une date non précisée, par le navire Caroline III, envoyé par un centre de secours maltais. Problème : selon des ONG tunisiennes, quand ce bateau a appelé à l'aide les gardes-côtes d'Italie, de France et de Malte, ces derniers « ont refusé d'accueillir les rescapés ».

Selon ces ONG, le prétexte des Européens, c'était que « les ports les plus proches étaient situés en Tunisie ». Les migrants ont donc finalement été pris en charge par le Sarost 5. Le Croissant-Rouge a pu les examiner à deux reprises.

« Huit migrants ont la gale et les deux femmes enceintes risquent de perdre leur bébé », relate Mongi Slim, responsable du Croissant-Rouge à Médenine, une ONG qui continue d'envoyer médicaments et nourriture. « Nous avons demandé aux autorités tunisiennes d'hospitaliser au moins trois personnes », ajoute-t-il.

La Tunisie fait partie des pays cités pour l'émergence de possibles centres d'accueil de migrants hors Europe souhaités par l'UE. Mais selon M. Slim, les passagers du Sarost 5« refusent d'être accueillis par la Tunisie et veulent rejoindre l'Europe ».

