Relation Diomaye-Sonko : « Il y a une crise de confiance manifeste », selon l’analyste politique Charles Biagui

L’analyste politique, Jean Charles Biagui, estime qu’il y a désormais « une crise de confiance manifeste » entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, après la récente décision du chef d’Etat de nommer Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président », en remplacement d’Aïda Mbodj.



Dans un entretien accordé à PressAfrik ce 12 novembre 2025, le politologue estime que cette réalité inédite réduit « encore davantage» les marges de manœuvre du Premier ministre, ajoutant que « si la situation continue, la position de Sonko sera intenable » dans le contexte politique sénégalais, malgré le fait qu’il bénéficie du soutien d’une grande partie de base militante du parti Pastef. « Nous sommes dans la manifestation la plus tangible d’une crise…Les deux perspectives (du duo Diomaye-Sonko) sont irréconciliables pour le moment », ajoute-t-il.



Jean charles Biagui a néanmoins tenu à nuancer ses propos. « Nous sommes dans le domaine politique, et il est toujours possible pour les acteurs de s’entendre autour de l’essentiel », précise-t-il, ajoutant que pour arriver à une telle situation, le Président Diomaye devra se séparer des « carriéristes et opportunistes » qui empêchent une vraie rupture dans la gouvernance du pays.



Pour l’analyste politique, le président de la République a certes pris un « risque politique », mais son Premier ministre et lui « n’ont pas intérêt à faire perdurer cette crise» au sommet de l’exécutif sénégalais. « Ça n’arrange personne », prévient-il.



