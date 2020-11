Remaniement : Ousmane Sonko explique son silence

Attendu par bon nombre de Sénégalais pour s'exprimer sur le remaniement ministériel et l'entrée de leur compagnon de l'opposition Idrissa Seck dans le gouvernement de Macky Sall, Ousmane Sonko n'a toujours pas pipé mot. Dans une déclaration écrite sur la page facebook, il expliqué son silence, appelant ses partisans à éviter de commenter les choix libres des uns et des autres.



« Le silence que nous avons adopté sur les derniers évènements politiques et la reconfiguration politique en cours dans notre pays est une option bien réfléchie. Je vous invite tous à vous abstenir de conjectures inutiles et improductives et à éviter de commenter les choix libres des uns et des autres», a dit Sonko.



Il ajoute: « Je vous invite surtout à investir le terrain et à continuer à parler de notre projet de société aux Sénégalais. Ces deux attitudes sont le seul gage de notre succès. Pastef a une histoire et un parcours, nous ne devons jamais le perdre de vue».