Remaniement: Sophie Gladima Siby a été informée de son limogeage

Elle a été la première à réagir après la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement. Cependant, elle ne rue nullement dans les brancards. «Je prends ma sotie du gouvernement avec beaucoup de philosophie. Cela entre dans le cours normal de la vie d’un ministre. Quand le président vous nomme, il le fait parmi des milliers de Sénégalais, donc quand il vous remercie, il ne vous doit aucune explication », a déclaré la désormais ancienne ministre du Pétrole et des énergies sur la RFM avant de rendre grâce à Dieu.



Sophie Gladima Siby ignore les raisons éventuellement qui justifient son limogeage. Mais, elle a tenu à dire: «techniquement, je ne connais pas les raisons. J’ai fait mon travail. C’est à lui d’évaluer et d’apprécier »



Sur le plan politique, elle a souligné : « je n’ai rien à me reprocher parce que nous avons gagnés tous les bureaux de vote de Joal. Le gouvernement a été mis en place selon une logique que je respecte ».



la maire de Joal a tenu à remercier le président de la République, Macky Sall qui est son ami depuis plus de 40 ans