Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Remaniement ministériel : Voici la liste des nouveaux membres du gouvernement



Remaniement ministériel : Voici la liste des nouveaux membres du gouvernement
Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé les noms des nouveaux membres du gouvernement suite à la démission du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall et à l'évaluation du fonctionnement du gouvernement après un an et demi de mandat. 

Sont nommés membres du gouvernement :
 
Yacine Fall, ministre de la Justice, Garde des sceaux

Biram Souley Diop, ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines

Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

Birame Diop, ministres des Forces armées

Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique

Abadourhmane Sarr, ministre de l'économie, d plan et de la coopération

Cheikh Diba, ministre des finances et du Budget, 

Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la recherche, de l'innovation 

Yakhoba Diémé, ministre des Transports aériens 

Alioune Sall, ministre fde la Communication, des télécommunications 

Moustapha Guirassy,  ministre de l'éducation nationale 

Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, 

Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement 

 Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique 

Maïmouna Dièye, ministre de la Famille
 
Amadou Dieck Sarré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnel 

El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la transition écologique 

Balla Moussa Fofana, ministre l'Urbanisme, des collectivités territoriales te de l'Aménagement 

Serigne Gueye Diop, ministre l'Industrie et du Commerce

Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'économie maritime

Olivier Boucal, ministre de la Fonction public, du travail et de la réforme publique

Khadiène Gaye, ministre et de Jeunesse et des Sports

Alioune Dionne, ministre de la micro-finance, de l'économie sociale et solidaire 

Déthié Fall, ministre des Infrastructures

Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme

Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions, Porte-parole du Gouvernement 

Amadou Cheikh Diouf, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'extérieur chargée des Sénégalais de l'extérieur 

Alfa Ba,  Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture

Momar Ndoa, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, chargé du logement

Ibrahima Thiam, Secrétaire d'Etat auprès du ministre du Commerce, chargé des petites et moyennes entreprises 

Bacary Sarr, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture, chargée de la Culture, des industries créatives et du patrimoine historique 

Secrétaire d'Etat








 
Autres articles

Aminata Diouf

Dimanche 7 Septembre 2025 - 00:51


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter