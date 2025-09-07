Remaniement ministériel : Voici la liste des nouveaux membres du gouvernement

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé les noms des nouveaux membres du gouvernement suite à la démission du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall et à l'évaluation du fonctionnement du gouvernement après un an et demi de mandat.
Sont nommés membres du gouvernement :
Yacine Fall, ministre de la Justice, Garde des sceaux
Biram Souley Diop, ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines
Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur
Birame Diop, ministres des Forces armées
Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique
Abadourhmane Sarr, ministre de l'économie, d plan et de la coopération
Cheikh Diba, ministre des finances et du Budget,
Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la recherche, de l'innovation
Yakhoba Diémé, ministre des Transports aériens
Alioune Sall, ministre fde la Communication, des télécommunications
Moustapha Guirassy, ministre de l'éducation nationale
Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture,
Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
Maïmouna Dièye, ministre de la Famille
Amadou Dieck Sarré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnel
El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la transition écologique
Balla Moussa Fofana, ministre l'Urbanisme, des collectivités territoriales te de l'Aménagement
Serigne Gueye Diop, ministre l'Industrie et du Commerce
Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'économie maritime
Olivier Boucal, ministre de la Fonction public, du travail et de la réforme publique
Khadiène Gaye, ministre et de Jeunesse et des Sports
Alioune Dionne, ministre de la micro-finance, de l'économie sociale et solidaire
Déthié Fall, ministre des Infrastructures
Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme
Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions, Porte-parole du Gouvernement
Amadou Cheikh Diouf, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'extérieur chargée des Sénégalais de l'extérieur
Alfa Ba, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture
Momar Ndoa, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, chargé du logement
Ibrahima Thiam, Secrétaire d'Etat auprès du ministre du Commerce, chargé des petites et moyennes entreprises
Bacary Sarr, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture, chargée de la Culture, des industries créatives et du patrimoine historique
Secrétaire d'Etat
Sont nommés membres du gouvernement :
Yacine Fall, ministre de la Justice, Garde des sceaux
Biram Souley Diop, ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines
Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur
Birame Diop, ministres des Forces armées
Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique
Abadourhmane Sarr, ministre de l'économie, d plan et de la coopération
Cheikh Diba, ministre des finances et du Budget,
Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la recherche, de l'innovation
Yakhoba Diémé, ministre des Transports aériens
Alioune Sall, ministre fde la Communication, des télécommunications
Moustapha Guirassy, ministre de l'éducation nationale
Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture,
Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
Maïmouna Dièye, ministre de la Famille
Amadou Dieck Sarré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnel
El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la transition écologique
Balla Moussa Fofana, ministre l'Urbanisme, des collectivités territoriales te de l'Aménagement
Serigne Gueye Diop, ministre l'Industrie et du Commerce
Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l'économie maritime
Olivier Boucal, ministre de la Fonction public, du travail et de la réforme publique
Khadiène Gaye, ministre et de Jeunesse et des Sports
Alioune Dionne, ministre de la micro-finance, de l'économie sociale et solidaire
Déthié Fall, ministre des Infrastructures
Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme
Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions, Porte-parole du Gouvernement
Amadou Cheikh Diouf, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'extérieur chargée des Sénégalais de l'extérieur
Alfa Ba, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture
Momar Ndoa, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, chargé du logement
Ibrahima Thiam, Secrétaire d'Etat auprès du ministre du Commerce, chargé des petites et moyennes entreprises
Bacary Sarr, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture, chargée de la Culture, des industries créatives et du patrimoine historique
Secrétaire d'Etat
Autres articles
-
Gouvernement II : Me Bamba Cissé, nommé ministre de l'Intérieur
-
Gouvernement II : Marie Rose Khady Fatou Faye, nommée Porte-parole du gouvernement
-
🔴DIRECT PALAIS DE LA RÉPUBLIQUE : REMANIEMENT MINISTÉRIEL – SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2025
-
PALAIS DE LA RÉPUBLIQUE : REMANIEMENT MINISTÉRIEL – SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2025
-
Remaniement ministériel : Yassine Fall à la Justice, Mouhamadou Bamba Cissé à l’Intérieur, Dethié Fall nommé