Remaniement : non reconduit, Aly Ngouille Ndiaye appelle ses partisans au «calme et à la retenue»

Non reconduit dans le nouveau gouvernement de Macky Sall, l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a appelé ses partisans au «calme et à la retenue», avant de renouveler son encrage au sein de l'Alliance pour la République, « pour continuer le travail déjà entamé ».



« C'est vrai, une décision est toujours partagée. Elle plaît à certains et déplaît à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, je vous appelle au calme et à la retenue tout en sachant que le travail va continuer dans le parti et que je resterai disponible, en général, pour mon pays et en particulier, pour le Djolof comme je l'ai toujours été avant mon entrée en politique », a dit l'ancien ministre.



Lui qui s'exprimait dans son fief à Linguère (nord-est de Dakar), a fait savoir qu'il n'était pas là-bas pour un meeting ou un point de presse, mais pour se reposer. Ce dont, selon lui, il n'avait pas eu l'occasion de le faire depuis 8 ans et demi.



Évoquant son passage dans le gouvernement, Aly Ngouille Ndiaye a estimé que le plus important ce sont les appréciations que le chef de l'État, Macky Sall et les populations ont faites par rapport à ce qu'il a réalisé durant tout le temps qu'il a été ministre dans les différents gouvernements. Il a invité ses militants et sympathisants à ne pas en vouloir à qui que ce soit.