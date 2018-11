Rennes – De retour de blessure, IsmaÏla Sarr pourrait rejouer dimanche

De retour à l’entraînement avec le groupe, l’attaquant sénégalais du Stade rennais, Ismaïla Sarr a retrouvé la forme. Après avoir manqué le dernier match des "Lions" du Sénégal, l’ailier sénégalais pourrait rejouer lors de la réception de Strasbourg ce week-end.

Son cas commençait à inquiéter, notamment avec sa récurrente blessure à la cheville, mais « Izo » comme on le surnomme, est jeune et doit être plus alerte par rapport à ses blessures qui lui coûter beaucoup de choses.