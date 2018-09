Rennes : les premiers mots de Ben Arfa

"C'est un projet qui m'a vraiment intéressé au niveau sportif, au niveau de l'ambition. Comme je suis quelqu'un d'ambitieux, c'est le club qu'il me faut, très structuré. Ce qui m'a convaincu, déjà, c'est le président (Olivier Létang, ndlr). On se connaît depuis deux ans, on s'est déjà parlé en janvier, on a continué à parler petit à petit et au final le choix s'est dessiné avec beaucoup de réflexion", a expliqué "HBA".



Nice était aussi sur les rangs, mais "c'est compliqué de retourner avec son ex", a glissé la recrue rennaise avec le sourire.