PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Rentrée scolaire 2025-2026 : le message du Président Diomaye aux apprenants, aux enseignants et aux parents
Ce sont près de 4,5 millions d'apprenants, élèves et étudiants qui ont repris ce mercredi matin le chemin des classes à travers tout le Sénégal, marquant ainsi le début de l'année scolaire 2025-2026. Dans un message publié dans son compte X, le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux à l'ensemble de la communauté éducative.

Le chef de l'État a souhaité « une excellente année scolaire 2025-2026 » à tous les acteurs du système éducatif, précisant que cette nouvelle année serait « placée sous le signe de l'équité, de la qualité et de la transformation humaniste de l'école ».

Cette rentrée s'inscrit dans le cadre plus large de l'Agenda national de transformation - Vision Sénégal 2050. Selon le Président, « notre école publique poursuit sa refondation pour offrir à chaque enfant et à chaque jeune les meilleures conditions d'apprentissage, d'inclusion et d'épanouissement ».

Le message présidentiel, diffusé sur la plateforme X, s'est conclu par un chaleureux « Bonne rentrée à toutes et à tous ! » à l'adresse de l'ensemble de la communauté éducative sénégalaise

Mercredi 8 Octobre 2025 - 14:10


