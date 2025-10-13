Rentrée scolaire sous les décombres à Kaolack : Pape Demba Ndiaye dénonce l’abandon des écoles

Face à cette situation, le responsable politique pointe du doigt la négligence des autorités locales. Il fustige le silence et l’inaction de la Mairie de Kaolack, pourtant compétente en matière d’entretien et d’embellissement des infrastructures scolaires. « Aucun geste sérieux n’a été posé avant la rentrée », déplore-t-il, évoquant des toitures arrachées, des salles de classe inondées et des locaux dégradés.

La critique s’étend également à l’État central. Pape Demba Ndiaye interpelle le régime du président Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, sur leur responsabilité. Il accuse les responsables locaux du parti Pastef, à l’image de Fadilou Keïta, de se livrer à des calculs politiques au détriment des besoins urgents de la population.

En conclusion, l’élu appelle les habitants de Kaolack à rejeter les manœuvres politiciennes et à soutenir des leaders porteurs d’une vision de développement local tangible, proche des citoyens et tournée vers l’avenir. Le message est sans équivoque : les autorités doivent agir sans délai pour restaurer la dignité des écoles et offrir aux enfants un cadre d’apprentissage sûr et décent.

La rentrée des classes à Kaolack (centre) se déroule dans un climat d’inquiétude et d’insalubrité, dénoncé avec force par Pape Demba Ndiaye, coordinateur du parti En Marche pour la Renaissance du Sénégal (MPR). Ce dernier alerte l’opinion sur l’état de délabrement avancé de plusieurs établissements, notamment l’école Amadou Tanor Dieng de Tabangoye, où les élèves évoluent dans des conditions périlleuses.