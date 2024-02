Report de la présidentielle de février : la coalition des intersyndicales marque son indignation

C’est à croire que le report de l’élection présidentielle est à mal d’une bonne popularité. Plusieurs organisations civiles et syndicales continuent de condamner fermement cette décision du chef de l’Etat. La coalition des centrales syndicale affiliée à la CSI a, dans un communiqué parvenu à pressafrik, donné son avis sur ce report. « Le report de l’élection présidentielle installe le Sénégal dans une crise politique sans précédent. Cette situation inédite sape les fondements de la démocratie pour un pays auparavant considérée comme le bastion de la stabilité politique en Afrique. Ce qui ne permet pas d’entrevoir un possible dialogue national entre acteurs politiques dont les relations sont fortement marquées par une rupture de confiance ».



Ainsi, Mademba Sock et ses camarades s’inquiètent de cette impasse politique sans lendemain. De l’avis cette coalition de l’intersyndicale marque son inquiétude sur la situation politique actuelle du pays. « La Coalition des confédérations syndicales sénégalaises affiliées à la CSI est très fortement préoccupée par cette situation d’incertitude dans laquelle le pays est plongé à cause des manœuvres excessives mettant l’unité nationale à rude épreuve, dans un contexte où toute l’Afrique de l’Ouest est confrontée à des défis sécuritaires énormes ».



Dans ce contexte, la classe politique est interpellée et en premier lieu le président de la République. L’intersyndicale s’est solennellement adressé au Président de la République « pour l’inviter à se ressaisir et à sortir le pays du guêpier afin d’aller urgemment vers l’organisation dans les meilleurs délais, d’une élection présidentielle paisible, transparente et inclusive ».



Enfin, les centrales syndicales réunies au sein de la Coalition proposent : « le vote d’une loi d’amnistie qui libère tous les détenus politiques en vue de leur participation au dialogue nationale - La mise en place d’une haute autorité composée de personnalités libres et indépendantes, chargée d’organiser un dialogue national inclusif et une élection présidentielle paisible, transparente et inclusive. - L’élargissement de la consultation aux centrales syndicales. - L’arrêt des mesures restrictives prises à l’encontre de la presse ».