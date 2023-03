République de Com'... La chronique de KACCOR sur la nouvelle "Force occulte"

La saison 2 du film « Farce spéciale » va se poursuivre ce mardi. Bien entendu, personne ne croit à leurs histoires de complots écrites par de piètres scénaristes. Ce sera dans une parfaite synchronisation entre Dakar, Pikine, Thiès, Saint Louis, Tambacounda et Ziguinchor.



Tremblez messieurs et dames de l’opposition, vous allez entendre ce que vous allez entendre ! Il y a eu d’abord ces « rebelles du Mfdc » dont on avait assuré que c’est eux qui étaient à l’origine des troubles du 21 mars 2021. Des vidéos de ces prétendus « rebelles » avaient même circulé sur les réseaux sociaux avant que le « Témoin », citant des source sécuritaires, ne démonte que les images en question ont été tournées dans un pays anglophone, le panneau de circulation routière que l’on voyait en arrière-plan n’existant pas dans notre Code de la route !



Cette baudruche s’étant dégonflée piteusement, on nous a sorti l’histoire de ce « rebelle du Mfdc » arrêté à Grand-Yoff la veille des élections locales et dont les complices, nous assurait l’alors procureur de la République de Dakar, Amady Diouf, étaient traqués et n’allaient pas tarder à être arrêtés. Hélas, cela fait plus d’un an et on attend toujours qu’ils le soient! — Troisième épisode de ce « complot » contre les institutions, la « Farce Spéciale ». Il s’agit là de jeunes gens arrêtés et accusés de vouloir faire des actes de sabotage d’installations vitales et aussi s’en prendre à des Européens. Et là, Sénégalaises, Sénégalais, retenez votre souffle, on vient d’arrêter cette fois-ci de vrais terroristes qui avaient des cocktails Molotov et s’apprêtaient à faire cramer notre pays. Bigre !



Et pour nous vendre ce navet, ils ont mis à contribution deux gazettes. Hélas, plutôt que de créer la panique, leur énième « complot » a fait pschitt au sein de l’opinion publique, la pilule étant trop grosse à avaler. Il n’empêche, les procureurs monteront au créneau aujourd’hui pour assurer le service après-vente de cet énième complot à la noix. Tremblez militants et responsables de Yewwi Askan Wi, les procureurs staliniens sont à la manœuvre !



Par KACCOR, Le Témoin