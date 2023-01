Requiem pour l’honorable Samouraï noir, Gora Ndoye (Par Alioune Seck)

Ce jeudi 12 décembre restera à jamais gravé dans ma mémoire, Azrael l'ange de la mort , de ses ailes diaphanes à entrepris un voyage sans retour avec notre honorable grand frère, frère d'armes et confident le patriote Grand Gora. Quelle est cette incurable et traiteusement insidieuse maladie voleuse d'une si bonne personne ? Grand Gora était un homme de mesure d'un calme rassurant qui souvent est la marque des grandes âmes. Oui, tout le monde dira sans ciller , il était d'une grande âme .



Dans ses analyses rarissimes et redoutables , il avait toujours fait esprit de droiture et d’équité quelque délicate que fut parfois sa position, ou celle de ceux contre qui il assertait. Loin d’être spéculatif et théorique, il avait le pragmatisme anglo-saxon et la rectitude asiatique chevillés au corps. Ce que témoignaient à souhait les interférences linguistiques anglophones qui saccadaient ses réflexions, ou même ses causeries les plus banales.



C’est à cause de ses qualités singulières, de sa franchise et surtout de sa force de proposition combinées à son âge presque grand que les patriotes lui assignaient le statut de patriarche. Il marqua d’une empreinte indélébile et presque inénarrable ici, dans cette page neutre de témoignage simplement humain. Mais je ne pourrais occulter son rôle de premier plan dans la structuration de la diaspora de Pastef. Son rôle dans le triomphe et l’affermissement de cette composante très déterminée de Pastef est historique, donc irremplaçable.



De la coordination du Japon, aux diverses organisations politiques de la diaspora, il a été au début des initiatives et de toutes les actions. Et cet engagement politique sans coup d’œil en arrière à connu l’apothéose avec son élection de premier député de l’Asie-Océanie sous la bannière de Yewwi Askan Wi.



Malheureusement ce brutal coup d’arrêt nous empêchera de le voir mettre à profit ce statut , pour drainer enfin , comme il me le confiait, vers le Sénégal les nombreuses opportunités que son expérience des hommes et du monde lui donnait. Tenez, lors des dernières élections du Kenya, il m’envoie un message << mon frère William Ruto est devenu président du Kenya>>.Et je connaissais leurs amitiés.



De cet acabit de personnages ou de personnalités, il en avait énormément, et son calepin relationnel en fourmillait, ce qui se vérifiait au détour de chaque petite conversation. Oui, Grand Gora qui a semblé vivre au pas de course, a pourtant été de toutes les diasporas, avec des séjours dans presque aux quatre coins du monde. Très tôt il a mis pied en Afrique du Sud ou il a accompli de grandes choses. Il reçut Baba Mal lors de sa première visite en Afrique du Sud chez lui avant de l’introduire chez Nelson Mandela , Youssou Ndour par ses soins croisera le regretté et talentueux chanteur Sud africain Jabu Kanyile en 1997-1998.

Les mélomanes se souviendront de l’album So Why qui réunit de grands artistes comme Bayete, Papa Wemba, Lokua Kanza…



Le docteur Diallo Diop dont un des fils du regretté porte son nom est une solide et vieille amitié politique de Grand Gora. Le Rassemblement National et Démocratique , parti fondé par le dernier pharaon , Cheikh Anta Diop fut leur berceau politique. Il fut reçu par Gora en Afrique du Sud dans la maison où habitait Nelson Mandela avant d’aller en prison, c’était lors de la première conférence afro-americaine. En Afrique du Sud Grand Gora a mis pied dans le monde du show-business et de l’organisation des spectacles et des événements sportifs.



Papa Massata Diack qui a fait ses premiers pas dans cet univers en sa compagnie pourra le témoigner avec bonheur..Et faut-il le rappeler, durant ce séjour en Afrique du Sud, il a célébré des amitiés révolutionnaires avec le mouvement anti-apartheid des townships de Soweto. Finalement, ce pays de Nelson Mandela ou vivent présentement sa femme et ses enfants était considéré par lui comme sa seconde patrie, même si le Japon restait son pays de résidence, car là-bas aussi , il avait son travail et sa famille. Grand Gora à été vraiment le prototype du pigeon voyageur citoyen universel, l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne l’ont vu débarquer.



Dans ce dernier pays où il résida avec marabout Abdou Mbacke, il y mit à l’épreuve sa dimension d’homme d’affaires redoutable à l’entregent exceptionnel. Il y exerça la fonction de courtier à Mercedes fleuron à l’époque de l’industrie automobile de luxe. Cette période lui permit de faire beaucoup de voyages en Afrique, notamment au Gabon, au Congo, en Angola pour décrocher des commandes ou y faciliter des livraisons.

Ce témoignage est une réflexion des tripes ,une sorte de parturition et d’exutoire de cette douleur incompressible qui s’est emparée de mon être depuis ce Twelth Black Thursday.



L’honorable député Gora Ndoye, l’homme de Mboro, le zulu du Natal et d’Alexandra, le samouraï noir que Le plus Généreux t’enveloppe de sa miséricorde et étende son pardon sur toi et tout le peuple du pays des allongés.

Repos éternel Grand Gora, tu auras vécu utilement .

Ton bien aimé petit frère



Par ALIOUNE SECK

Humble patriote de la diaspora (Gabon)