Résilience à la Covid-19: le crédit hôtelier pour remorquer les acteurs du tourisme à Mbour

Le Baobab sacré à Fadial, les guides-piroguiers de Joal-Fadiouth, le Centre commercial de Saly, le village artisanal de Saly, le Réseau des Artisans et Acteurs du Tourisme à Saly, le village artisanal de Somone, la Réserve de Somone. Une journée marathon pour le Conseiller technique du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens en charge du crédit hôtelier et touristique, le Directeur de la Réglementation Touristique en compagnie de l’Inspectrice Régionale du Tourisme (Thiés-Diourbel) qui ont fait sept étapes dimanche dernier dans le département pour la remise des notifications aux acteurs du tourisme et de l’artisanat ayant –droits du crédit hôtelier et touristique dégagé d’urgence dans le cadre du plan de résilience au Covid-19.



« Quand la Covid est survenue, le tourisme était à terre, tous les acteurs étaient impactés. Le Chef de l’Etat a mis à la disposition du crédit hôtelier et touristique un montant de 15 milliards de Frs CFA pour soutenir les acteurs. Le Ministre du Tourisme avait tenu à ce que tous les acteurs soient associés à ce financement pour que toute la chaîne de valeur puisse être prise en compte. C’est dans ce cadre que nous sommes aujourd’hui au village artisanal de Saly pour remettre des financements sous forme de crédits qui sont octroyés selon des conditions très avantageuses parce que ce sont des crédits qui sont accordés pour une durée de huit ans avec un différé de deux ans et un taux d’intérêt de 2%. Aujourd’hui, je pense que ce financement a tout son intérêt quand on voit sur la petite côte tout ce qui se passe avec des jeunes qui tentent, à cause de ces difficultés de rallier l’Europe, principalement », a dit Aliou Gning, secrétaire permanent du crédit hôtelier et touristique au Ministère du Tourisme et des Transports Aériens.



« Je pense donc que ce financement va contribuer à atténuer les effets de la Covid et permettre à ces familles de subvenir à leurs besoins. C’est l’occasion pour nous de leur lancer un appel pour leur dire que le programme que le Président de la République est entrain de dérouler et aussi au niveau du Ministère du Tourisme la stratégie qui est en train d’être mise en place pour relever le tourisme, va porter ses fruits. Nous lançons un appel à tous les jeunes qui sont dans cette contrée et qui travaillaient dans le tourisme à rester sur place parce que le tourisme va se relever de cette mauvaise passe. Aujourd’hui, nous avons mis tous les moyens pour que le tourisme puisse redémarrer. Le Président de la République a annoncé un plan de relance de 50 Milliards de Frs CFA pour le tourisme à travers le crédit hôtelier et le Ministre nous a donné des instructions très fermes pour démarrer très rapidement ce plan de relance à travers le financement des investissements. Nous voudrions rassurer tous les acteurs qu’ils vont très rapidement recevoir ce financement pour pouvoir redémarrer leurs activités ».



Pour le président du village artisanal de Saly, ce financement vient à son heure « Depuis le mois de mars le village artisanal. On a beaucoup attendu nos membres étaient très fatigués confrontés qu’ils sont à toutes sortes de difficultés. C’est un financement que l’on attendait depuis longtemps. Quand on parle de tourisme, on parle d’artisanat et vice –versa. Ce crédit est vraiment une opportunité pour nous pour repartir du bon point » a dit Momar Diaw. Signalons que ce sont un millier de bénéficiaires qui sont bénéficiaires de ce crédit hôtelier dans le département de Mbour. Le Secrétaire permanent du crédit hôtelier et touristique a indiqué que les bénéficiaires vont pouvoir rentrer dans leurs fonds au plus tard ce vendredi.



