Réunion des cadres du Parti socialiste : Serigne Mbaye Thiam « évite » Aminata Mbengue Ndiaye

Entre Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale par intérim du Parti socialiste et Serigne Mbaye Thiam, secrétaire général aux élections du parti, les actes de la guerre de positionnement se posent. L’absence lundi de M. Thiam à la réunion des cadres de la formation politique explique cela.



Malgré l’absence de Serigne Mbaye Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye a échangé avec ses camarades sur l’avenir de la vie du parti. Elle a réitéré l’ancrage de la formation politique dans la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le président Macky Sall.



« Nous avons écouté la secrétaire générale parler de la situation du PS et des processus de renouvellement du bureau. Dans nos discussions, elle a clairement indiqué qu’elle n’a aucune difficulté à organiser les renouvellements. Mais il ne faut pas escamoter les différentes étapes. Parce que les renouvellements sont une procédure encadrée par les textes du parti », a expliqué Alpha Bailo Guèye, porte-parole du jour.



Il a précisé que la tournée que Aminata Mbengue Ndiaye est en train de faire dans les différents départements devrait permettre d’intensifier le processus de renouvellement des instances de bases. « Elle n’a aucune difficulté à accélérer le processus de renouvellement. Dans sa communication, nous n’avons pas perçu de la dissension ou d’animosité avec qui que ce soit. Elle a parlé en rassemblement et pour l’unité du parti. Nous pensons que sous peu, cette question de guerre de succession sera derrière nous », rassure-t-il.