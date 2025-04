Réunion interministérielle sur les transports aériens : le Premier ministre annonce des mesures spécifiques pour Air Sénégal SA

Lors de la réunion interministérielle sur les transports aériens, présidée ce jeudi 3 avril 2025 par le Premier ministre Ousmane Sonko, plusieurs mesures ont été annoncées pour redresser la situation de la compagnie nationale Air Sénégal SA. Ces décisions visent à restaurer la viabilité financière de la compagnie, renforcer sa performance et optimiser son réseau et sa flotte.



Voici les principales mesures proposées :



Apurement des dettes d’exploitation et fonds de roulement

Le Premier ministre a instruit le ministre des Finances et du Budget ainsi que le ministre chargé du Transport aérien à mettre en place un schéma global pour apurer les dettes d’exploitation d'Air Sénégal envers ses créanciers, avec un objectif de régularisation d’ici la fin juin 2025. Cela inclut la mise en place de mécanismes de financement tels que le recours aux emprunts et la dotation en ressources suffisantes pour financer les besoins en fonds de roulement.



Audit approfondi

Le ministre chargé des Transports aériens a été invité à engager un audit complet de la compagnie, réalisé par les corps de contrôle de l’État, afin d'établir une situation de référence exhaustive sur les plans opérationnel, financier et organisationnel.



Reconstitution des fonds propres d'Air Sénégal

Une mesure clé pour renforcer la stabilité financière d’Air Sénégal sera la reconstitution de ses fonds propres. Le ministre des Transports aériens et celui des Finances ont été chargés de faciliter le recours à un mécanisme d'accordéon et à une injection de liquidités d’un montant minimum de 16 milliards FCFA pour ramener les fonds propres de la compagnie à zéro.



Redimensionnement du réseau et de la flotte d’Air Sénégal et partenariats stratégiques

Le Premier ministre a demandé au ministre chargé des Transports aériens de revoir le réseau de destinations d'Air Sénégal en fonction de la taille de la flotte et des capacités financières disponibles. Des partenariats stratégiques devront aussi être explorés pour garantir la croissance de la compagnie.



Plans stratégiques de développement et contrats de performance

Les ministères concernés ont été invités à finaliser les plans stratégiques de développement pour la période 2025-2029, ainsi que les contrats de performance associés, au plus tard en juin 2025, afin d'assurer une vision claire et des objectifs mesurables pour le développement d'Air Sénégal.



Création d'Air Sénégal Express

Une nouvelle filiale, Air Sénégal Express, sera créée pour desservir les vols intérieurs et les pays limitrophes. Cette filiale aura un capital ouvert au secteur privé national, renforçant ainsi la participation locale dans l’industrie aérienne.



Acquisition et déploiement d’aéronefs L410NG

Enfin, le Premier ministre a souligné l’importance de finaliser l’acquisition et le déploiement des aéronefs de type L410NG. Les ministres concernés ont été instruits de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les termes du contrat commercial et de la convention de financement qui lient l’État du Sénégal à ses partenaires techniques et financiers.



Ces mesures visent à redresser Air Sénégal SA, à améliorer ses performances financières et opérationnelles et à garantir la pérennité de la compagnie dans un secteur aérien en constante évolution.