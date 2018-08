Réunion sur le Parrainage: Aly Ngouille Ndiaye, absent à la rencontre

« Nous nous attendions à être reçus par le ministre de l’Intérieur. Nous avons des questions à lui poser. On ne voit pas quelle était la pertinence d’avoir un fichier numérique et un fichier en papier parce que la signature est bien inscrite sur le (premier) mais pas sur la version numérique », a déploré coordonnateur national du Grand Parti au parrainage, Pape Médoune Sow.



Il a indiqué qu’au niveau de son par t i il n’auront pas de problème pour obtenir le nombre de parrains exigé. Nous avons vendu plus de 300 000 cartes depuis l’existence du Grand Parti donc collecter 53 000 parrains parmi nos militants ne nous poserait pas problème », rassure-t-il.



Alassane Ba, coordonnateur du candidat indépendant, José Emmanuel Sarr, a aussi déploré cette absence du ministre de l’Intérieur, et sur ce, il n’a pu notifier les manquements qu’il a relevés.