"Réussite" du Dialogue national : Diop Decroix démasque Macky et invite l'opposition à tourner la page et à s'organiser

Les propos tenus par le président de la République, Macky Sall à propos du dialogue national, à la Musée des Civilisations Noires, le 11 décembre dernier, sont loin de la réalité. C'est ce qu'affirme Mamadou Diop Decroix qui dit ne pas savoir de quel dialogue, le chef de l'Etat se réjouit de ses conclusions qu'il brandit comme preuve de réussite de son initiative.



« Le décalage est énorme entre les discours et les faits. Surtout que sur la dizaine de commissions, seule la commission politique a travaillé et n'a déposé qu’un rapport d'étape », a souligné le parlementaire, dans une note reprise par Les "Echos". Et ce, pour botter en touche les propos de Macky Sall, selon lesquels sur vingt-sept (27) points soulevés lors du dialogue national, seuls deux (2) n'ont pas fait objet de rapport.



Pour le leader d'AJ/Pads, beaucoup d'autres points mis sur la table par l'opposition n'ont pas eu de consensus ou n'ont pas été du tout discutés, du fait de l'opposition des représentants du pouvoir.



Convaincu que « les ruses et les calculs politiciens » rattraperont tôt ou tard Macky Sall et son pouvoir, le député invite l'opposition à « tourner la page et à s'organiser afin de poursuivre le combat avec détermination et opiniâtreté ». Cela pour mettre « en déroute toute les stratégies de confiscation future de la volonté du peuple. »