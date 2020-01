Ronaldinho compare Martinelli à Ronaldo

La légende du football brésilien Ronaldinho voit des similitudes entre Gabriel Martinelli et Ronaldo et il incite la star montante des Gunners à poursuivre sur sa lancée.



Martinelli, 18 ans, a fait le saut du niveau inférieur du football brésilien à la Premier League l'été dernier quand il est passé d'Ituano à Arsenal. Le changement de dimension ne l'a cependant que très peu perturbé puisqu'il a marqué 10 buts en 21 apparitions, toutes compétitions confondues, pour se révéler être l'une des rares satisfactions d'une saison très compliquée pour les Gunners.



Martinelli a aussi marqué les esprits depuis qu'il a traversé tout le terrain pour marquer un superbe but d'égalisation lors d'un match nul 2-2 avec Chelsea. Un rush qui rappelle un peu celui qu'avait réalisé un certain Ronaldo. Le Fenomeno a également pris de l'importance à Barcelone avec sa frappe spectaculaire contre Compostelle, en conclusion d'une course qui a commencé dans sa propre moitié de terrain.



Et pour Ronaldinho, les comparaisons entre les deux ne sont pas trop farfelues. "En tant que Brésiliens, nous sommes très enthousiastes à propos de Martinelli et de son avenir. C'est une chose d'avoir du talent - mais une autre à 18 ans d'avoir la confiance", a déclaré le champion du monde 2002 au Mirror à propos de son jeune compatriote.



"Il me rappelle Ronaldo lors de sa première saison en Europe, il a marqué 30 buts et les gens se disaient 'qui est ce gamin brésilien de 18 ans?' Il voulait le ballon, il prenait de vitesse tous les autres joueurs, a poursuivi l'ancien joueur du PSG. Il n'y avait aucune crainte, quels que soient les joueurs ou l'équipe contre lesquels il jouait - et je vois cette attitude aussi chez Martinelli. Il veut juste récupérer le ballon et marquer des buts. Ronaldo a ensuite été le meilleur joueur du monde - et cela peut aussi être l'objectif de Martinelli."