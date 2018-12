Rooney: "Même les cuisiniers n’étaient pas contents" de Mourinho

Le départ de José Mourinho de Manchester United continue d’être très largement commenté. Et cette fois, c’est Wayne Rooney, ancienne idole des Red Devils, qui apporte son lot de précision sur le bonheur retrouvé au club…



Le licenciement de José Mourinho n’a donc pas fait seulement danser plusieurs joueurs de Manchester United. Les tensions ne datent pas d’hier et le management parfois abrupt du technicien portugais avait également fait son lot de malheureux. Mais évidemment, face à un jeu en déliquescence et devant des résultats moribonds, c’est bien le moral de tout un club qui était en berne.



"Je suis sûr qu'Ed Woodward (directeur exécutif) pensait la même chose que le reste du club. Même les cuisiniers n’étaient pas contents", plaide ainsi, pour BT Sport, un Wayne Rooney qui a vécu ses dernières à Manchester United sous la direction de José Mourinho avant de filer du côté d’Everton puis en Major League Soccer.



Au-delà de ce constat sur le moral des troupes, il attend manifestement avec impatience la suite des opérations sous la houlette d'Ole-Gunnar Solskjaer, aussi connu sous le sobriquet de « Super Sub ». "Pour avoir du succès en football, tu as besoin que tout se passe bien, d'être heureux. Les joueurs sourient à nouveau. C’est un bon changement pour le club, ce sera fascinant de voir comme Ole (Solskjaer) va former l’équipe et comment ils vont jouer", avance ainsi un Rooney qui n’en manquera pas une miette.