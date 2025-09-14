Roumanie: un nouveau drone s'immisce dans le ciel occidental après un assaut russe contre l'Ukraine

Bucarest, sans affirmer directement que le drone était russe, a précisé qu'un engin avait violé son espace aérien au cours d'une attaque de Moscou contre des infrastructures en Ukraine voisine. L'armée roumaine a dépêché dans la soirée deux avions de combat F-16 Fighting Falcon pour surveiller la situation en liaison avec ces bombardements sur le sol ukrainien ayant abouti à la détection d'un drone « dans l'espace aérien national », a expliqué le ministère de la Défense dans un communiqué.



Pas de « menace imminente »

Les chasseurs roumains de la 86e base aérienne de Fetești ont suivi cet engin jusqu'à ce qu'il « disparaisse des radars » près du village de Chilia Veche, a-t-il ajouté. Le drone « n'a pas survolé de zones habitées et n'a pas constitué une menace imminente pour la sécurité de la population » en Roumanie, membre comme la Pologne de l'Otan, a précisé le ministère.



Dans le même temps, les Polonais et l'Alliance atlantique ont déployé des hélicoptères et des avions de combat en raison d'attaques de drones russes en Ukraine, non loin de la frontière polonaise. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a lui aussi évoqué sur X « la menace posée par des drones russes opérant au-dessus de l'Ukraine, près de la frontière polonaise » au cours de la journée du samedi 13 septembre. L'espace aérien au-dessus de l'aéroport de Lublin (sud-est) a été fermé et plusieurs vols ont dû être détournés ou retardés.



Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Suède, ont annoncé le renforcement de leur contribution à la défense aérienne de la Pologne le long de sa frontière orientale avec l'Ukraine et la Biélorussie.



Cent milliards d'euros en 2026

Si la guerre avec la Russie continue, l'Ukraine aura besoin de plus de 100 milliards d'euros pour financer sa défense en 2026, a, de son côté, affirmé, le 13 septembre, le ministre de la Défense ukrainien Denys Chmygal. Sur le terrain, l'armée ukrainienne est parvenue à toucher avec un drone l'un des plus grands complexes de raffinage de pétrole de Russie, y provoquant un incendie. Ce site, qui appartient à la compagnie pétrolière russe Bachneft, se trouve dans la banlieue d'Oufa, une ville située dans le centre du territoire russe, à environ 1 400 kilomètres de la ligne de front en Ukraine.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer un drone volant vers ce complexe avant d'exploser en une boule de feu, projetant un nuage de fumée dans le ciel. « Aujourd'hui, une installation de Bachneft a été la cible d'une attaque terroriste menée par des drones », a affirmé le chef de la région russe du Bachkortostan, Radiï Khabirov, sur Telegram. « Il n'y a eu ni morts ni blessés. Le site de production a subi des dégâts mineurs et un incendie s'est déclaré, qui est actuellement en train d'être éteint », a encore dit M. Khabirov.