Rufisque - Centre de vote de Guandiaye : le maire de Sangalkam veut un taux de participation qui dépasse les 70%

Le maire de Sangalkam a voté ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Pape Sow veut un taux de participation qui dépasse les 70 %.



« On a constaté que le vote se déroule normalement. Les citoyens sont sortis massivement. Le Sénégal est indivisible. Les Sénégalais sont bien engagés. Il y a des masses au niveau des centres de vote. C'est à saluer. Je pense qu'on aura un record au niveau de cette élection-là. On parlait de 60 à 70 %. Je ne pense que si ça continue comme ça, on aura un taux de participation très exorbitant », a dit Pape Sow après son vote.