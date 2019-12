Rufisque: le projet des Bateaux-Taxis de Wade noyé à l'eau avec 2,8 milliards Fcfa

Vous vous rappelez du fameux projet des bateaux-taxis, qui devait assurer la liaison maritime Dakar-Rufisque-Saly-Rufisque ? Nos confrères du journal Le Quotidien l'a retrouvé au fond de l'eau.



Le journal indique que plus de 10 ans après, ce projet, initié par l’ancien régime pour permettre aux usagers de rallier Dakar via l’océan, avec un gain de temps considérable, ne s'est jamais concrétisé.



Nos confrères qui se sont lancés dans une enquête très fouillée sur le projet mort-né des Bateaux-Taxi, avancent la somme de 2,8 milliards, dépensée sans aucun résultat. Les 5 bateaux-taxis acquis par l'ex-régime et qui devaient assurer le trajet Dakar-Rufisque-Saly-Rufisque sont d'ailleurs éparpillés entre Dakar, Foundiougne et Saint-Louis, renseigne Le Quotidien