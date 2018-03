Rufisque va bientôt disposer de son Tribunal de Grande instance

Le ministre de la Justice a promis vendredi la construction d’un nouveau tribunal de Grande Instance à Rufisque pour pouvoir statuer sur les affaires criminelles comme l’enlèvement suivi du meurtre de Fallou Diop.



«Au niveau du département de Rufisque, nous n’avons pas de tribunal de Grande Instance. Donc tout ce qui est affaire criminelle est jugée soit à Pikine, soit à Guédiawaye. Des instructions ont été données pour qu’il y a ait un tribunal de Grande Instance qui puisse juger dans la diligence en matière criminelle dans le département de Rufisque», a indiqué le Garde des Sceaux.



Présent à Rufisque pour présenter ses condoléances à la famille de Fallou Diop pour la mort de ce dernier, Pr Fall a déclaré à propos de cette affaire que «le président de la République a donné des instructions fermes pour que soient mise en œuvre très rapidement des réponses. La première réponse est une réponse policière. C’est-à-dire renforcer la sécurité dans les quartiers de la banlieue de façon générale et ici à Gouye Mouride en particulier».



Et d’ajouter : «Les enquêtes sont suivies par les différents départements concernés. Sur cette affaire et les affaires similaires, les engagements sont fermes et ce qui doit être fait va être fait».



Concernant la peine de mort réclamée de plus en plus par des Sénégalais y compris des parlementaires, Pr Fall exhorte les uns et les autres à la prudence : «il ne faut pas céder à l’émotion parce que la peine de mort est aujourd’hui en train d’être abolie dans le monde…Je pense que la peine de mort n’est pas la meilleure réponse».