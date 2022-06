Rugby – éliminatoires Coupe du Monde 2023 : Les « Lions » en stage en France

L’équipe nationale de rugby entame, ces vendredi et samedi, un stage de préparation dans la perspective de l’Africa Cup, tournoi qualificatif à la Coupe du monde 2023, prévue en France.



Ce stage de 2 jours (vendredi et samedi) se tiendra à Sarcelles, en banlieue parisienne. Il sera dirigé par sélectionneur de l’équipe nationale de rugby, Sékou Sakho.



Ces deux jours vont permettre au nouveau sélectionneur de peaufiner sa stratégie en direction du match contre l’Algérie, à Aix-en-Provence le 2 juillet 2022, comptant pour les quarts de finale de l’Africa Cup, tournoi qualificatif à la Coupe du monde 2023, prévue en France. Après les 2 jours de stage, les « Lions » seront ensuite à Sisteron (France) du 25 au 29 juin, avant de rejoindre leur camp de base dans le sud de la France à Aix-en-Provence.



« L’équipe s’entraîne à deux niveaux. Il y a une partie qui est en regroupement à Paris et l’autre partie est à Dakar », informe le Directeur technique national, Jacques Bassène.