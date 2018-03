Russie : Un incendie dans un centre commercial fait 37 morts

Un incendie dans un centre commercial de la ville minière de Kemerovo, en Sibérie, a fait 37 morts dimanche 25 mars, rapportent les agences de presse russe, qui citent les autorités locales. Cette ville se trouve au coeur d'une région de houillères de Sibérie occidentale, à 3.600 kilomètres à l'est de Moscou.



Les chaînes de télévision ont montré des personnes sautant des fenêtres du centre commercial, qui comprend des restaurants, des magasins et un complexe de salles de cinéma.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré dans une salle de cinéma et a détruit plus de mille mètres carrés du centre commercial. Quelque 200 personnes ont été évacuées, ont rapporté les médias russes.



"Selon les informations préliminaires, le toît s'est écroulé dans deux salles de cinéma", situées dans le centre commercial, selon le Comité d'enquête. Une enquête pour "violation des règles de sécurité ayant entraîné la mort par imprudence d'au moins deux personnes" a été ouverte, selon la même source.



Avec Reuters et AFP