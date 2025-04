Russie : un général condamné à sept ans de prison pour corruption

Un général russe, Vadim Chamarine, a été condamné jeudi à sept ans de prison pour avoir accepté un pot-de-vin de plus de 358'000 francs dans le cadre d’un contrat lié à l’armée, ont rapporté les agences de presse russes. Ce chef adjoint de l’état-major en charge des communications avait été placé en détention en mai 2024, lors d’une vague d’arrestations visant des responsables de l’armée et du Ministère de la défense, où la corruption reste endémique, et en plein conflit en Ukraine.



Nombreux scandales de corruption



Les enquêteurs russes accusaient le général d’avoir accepté un pot-de-vin de 36 millions de roubles (358'000 francs au taux actuel) dans le cadre d’un gros contrat liant l’entreprise Telta, qui produit des équipements de télécommunications, au Ministère de la défense. Il avait plaidé coupable, selon l’agence Ria Novosti.



En Russie, le secteur de la Défense est miné par les scandales de corruption depuis de nombreuses années, ce que dénonçait fréquemment le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, à l’origine d’une rébellion avortée en juin 2023 et décédé deux mois plus tard dans un crash d’avion. Au printemps 2024, les arrestations se sont multipliées en plein conflit ukrainien, touchant aussi bien le Ministère de la défense que le commandement militaire. Le Kremlin a démenti toute campagne de purges.



Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a lui-même été remplacé en mai 2024 par un économiste, Andreï Belooussov, chargé par le président Vladimir Poutine d’optimiser les dépenses de l’important budget de l’armée, qui a explosé depuis trois ans pour représenter plus de 6% du PIB russe en 2025.