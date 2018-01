Rwanda : Les Nations Unies exigent la libération immédiate de trois officiers

Au Rwanda, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire condamne l'arrestation, il y a plus de trois ans, de trois ressortissants rwandais, dont l'ancien chef de la garde présidentielle de Paul Kagame.



Frank Kanyambo Rusagara, Tom Byabagamba et François Kabayiza sont détenus arbitrairement estiment les Nations unies dans un avis adopté en décembre dernier qui demandent aussi leur libération immédiate.



"Le groupe de travail a fait un constat qui s’applique dès le début de la détention et le groupe de travail a ordonné la libération immédiate. La détention est erronée", a déclaré Roland Adjovi, l'un des cinq membres du groupe de travail de l'Onu, sur la Rfi



Avec Rfi