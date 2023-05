Rwanda: au moins 130 morts dans des inondations dévastatrices

Au moins 127 personnes ont été tuées au Rwanda dans des inondations et glissements de terrain causés par de fortes pluies saisonnières, a annoncé mercredi la présidence. De nombreuses maisons ont également été détruites et des routes coupées dans ce petit pays d'Afrique de l'Est.



En visite dans la ville, le porte-parole adjoint du gouvernement a déclaré que les autorités organisaient l'accueil des habitants dans des tentes et des bâtiments publics, notamment les écoles. "Aucun d'entre eux ne doit passer une nuit de plus dans sa maison, ils doivent se rendre sur les sites (d'accueil) les plus proches de chez eux", a affirmé Alain Mukuralinda.



Dans le district de Ngororero, dans la province de l'Ouest, la crue de la rivière Nyabarongo a coupé la principale voie de circulation, "rendant le district inaccessible par la route", précise la RBA, prévenant que le niveau du cours d'eau "continue de monter".



"Lorsque les inondations ont commencé, il y a eu d'énormes glissements de terrain qui ont fait tomber des arbres et englouti la route. Nos plantations ont également été emportées", a raconté une femme interrogée par la RBA dans la province du Nord.



Six morts en Ouganda

Les pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Est ont également été mortelles en Ouganda. Six personnes ont été tuées dans un glissement de terrain causé par de fortes pluies dans la région de Kisoro, dans le sud-ouest du pays, non loin de la frontière rwandaise, a annoncé la Croix-Rouge locale.



Cinq des victimes sont issues d'une même famille dans le village de Biizi, souligne l'organisation.



Des images diffusées par la Croix-Rouge ougandaise montrent des habitants creusant dans une coulée de boue à flanc de colline et des maisons englouties jusqu'au toit.