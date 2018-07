S.E Tulinabo Mishungi, ambassadeur des USA à Dakar décrit des valeurs démocratiques fortes au Sénégal

D'abord interrogé sur l'arrestation d'opposants comme Barthélémy Dias, Khalifa Sall etc., Monsieur Tulinabo a préférer ne pas s'immiscer dans les dossiers judiciaires du Sénégal.

"Ce qui est dans le domaine judiciaire, on laisse cela se poursuivre et on éssaie de ne pas y toucher", a-t-il dit.

Et pour ce qui s'agit du niveau de démocratie au Sénégal ?

"Ce que je peux dire, d'après mon espérience de seulement un an (il a été nommé ambassadeur en 2016) et de ce que je saivais avant que je ne vienne ici, c'est que la démocratie est dynamique. Il y a la liberté d'expression et tous les partis politiques peuvent s'exprimer, les citoyens lambda peuvent s'exprimer librement. Nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe et je sais que les valeurs démocratiques sénégalaises sont fortes. Mais comme j'ai pu le constater dans tous les pays du monde, à l'approche des élections, il y a toujours des échanges vigoureux et quelques fois contentieux. Ça se passe aux Etats-Unis aussi", a-t-il indiqué à la rédaction de PressAfrik

Si vous avez bien suivi les débats préélectoraux des Présidentielles américaines, vous avez pu constater que les débats étaient très moulant entre le camp du président actuel et ses adversaires. Chez nous, ces échanges aident le peuple à savoir qui est qui et comment choisir".