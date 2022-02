SEN APR: Macky Sall parle de victoire et appelle à l'unité au sein de BBY pour les échéances futures

Macky Sall a présidé mercredi une réunion du Secrétariat exécutif national de l'Apr. D'emblée, il joué sur les chiffres pour parler d'une large victoire de sa coalition aux dernières élections locales. "Passée la tentative d’intoxication de l’opinion nationale et internationale, les chiffres apportent un éclairage heureux à notre victoire à la fois nette et écrasante. Avec 38 départements et 438 communes, tandis que le second se retrouve avec 71 Communes, le doute n’est plus permis et nous pouvons dire fermement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité", a-t-il déclaré dans sa déclaration.



En ce qui concerne les revers dans les grandes villes, Macky Sall relativise. "Certes, nous n’avons pas gagné Dakar, Ziguinchor, Rufisque et Thiès. Mais ces localités, nous ne les avions pas gagnées non plus en 2014. Certes, Guédiawaye nous a échappé, mais le témoignage reste unanime que nous y avons fait un travail important pour le bien-être des populations. C’est l’essence du jeu démocratique que nous assumons sans réserve, parce que nous sommes républicains, parce que nous sommes démocrates, parce que nous sommes républicains et démocrates", explique-t-il.



Macky Sall a ensuite demandé à ses troupes de se mobiliser pour les futures échéances électorales. "Je vous adresserai, dans les jours à venir, une lettre circulaire qui sera suivie de missions auprès des bases de notre parti pour remercier et féliciter les militants et les populations, mais aussi pour une remobilisation générale en vue de préparer les futures échéances".



Il a ainsi appelé à l'unité au sein de la coalition présidentielle. "Dans ce cadre, il nous faut consolider la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar en particulier. C’est dans l’unité de toutes les forces démocratiques et républicaines que nous pourrons poursuivre les politiques publiques inspirées par le Plan Sénégal Émergent dont les populations viennent, encore une fois, de confirmer la pertinence au regard des résultats des élections territoriales", a-t-il dit.



Avant de conclure: "je vous invite toutes et tous à resserrer les rangs, à faire preuve, là où cela est nécessaire, d'esprit de dépassement et de grandeur. Veillons sur notre unité et sa consolidation. Travaillons ensemble, main dans la main, car c'est seulement ainsi que nous nous assurerons de futures victoires".