SENEGY : Voici le onze de départ des "Lions"

L'équipe nationale de football du Sénégal va affronter dans quelques instants celle de l'Egypte pour la face retour des barrages pour la coupe du monde 2022.



Abdou Diallo blessé, sera suppléé par Pape Abdou Cisse. Dans l'animation offensive, Bouna Sarr et Ismaila Sarr animeront les côtés. Sabaly retrouve une place de titulaire sur le flanc droit. Gana et Mendy seront en position de milieu axial.



Sadio Mané et Boulaye Dia seront à la pointe de l’attaque.



Le onze sénégalais:



Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Abdou Cisse, Saliou Ciss, Gana Gueye, Namphalys Mendy, Sadio Mané,Ismaila Sarr, Boulaye Dia