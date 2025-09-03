SF – C’est fait, Me Senghor passe le flambeau à Abdoulaye Fall !

La Fédération Sénégalaise de Football a tourné une nouvelle page de son histoire. Me Senghor cède sa place à Abdoulaye Fall, la cérémonie de passation vient de terminer.



Le mardi 2 septembre, la passation de service entre le président sortant Me Augustin Senghor et son successeur Abdoulaye Fall s’est tenue lors d’une cérémonie marathon qui s’est prolongée jusque tard. Elle a regroupé les acteurs concernés à 16h au siège de la FSF pour s’achever aux environs de 00h.



Cet acte met fin à une période de transition et marque le début effectif du mandat du nouveau président de la FSF et de son équipe dirigeante. Abdoulaye Fall est désormais installé dans ses nouvelles fonctions, avec la lourde responsabilité de conduire le football sénégalais vers de nouveaux défis.



Avec Wiwsport