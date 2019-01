Saccage du siège Sonko : l'administrateur de Pastef raconte les faits et confirme la plainte

L’administrateur du parti Pastef Les Patriotes annonce une plainte suite au saccage de leur siège à Yoff. Birame Soulèye Diop appelle, à cet effet, leurs militants au calme.



«Nous sommes allés informer la gendarmerie qui est venue faire des constatations pour entendre aussi nos membres qui étaient là et qui ont été menacés », informe l’administrateur du parti Pastef Les Patriotes. Et, de souligner que : «Nous sommes des républicains, des patriotes, nous allons déposer des plaintes comme il se doit. Et, nous espérons compter sur le professionnalisme de la gendarmerie pour que les enquêtes se déroulent normalement, qu’on puisse identifier les personnes qui ont posé ces actes, et nous référons aux conclusions qui se seront tirées».



Revenant sur les circonstances des faits, Birame Soulèye Diop explique : «On a été appelé à 2 heures 48 minutes pour nous dire le siège est en train d’être attaqué par des gens armés de coupe-coupe et nous nous sommes automatiquement rendus sur les lieux. Nous avons trouvé qu’ils avaient déjà commis le forfait en saccageant tout ce qui y avait sur place comme matériel ordinateur, ventilos, les tables ont été cassées, les portes ect. »



«Ils (les auteurs du sac, ndlr) ont dit qu’il fallait que le siège quitte les lieux parce que le lieu-là appartenait à un responsable dont ils ont donné le nom. Mais, je ne donnerai pas son nom", conclut-il.