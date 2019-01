Saccage du siège de Pastef : l’Apr contre-attaque et parle de recherche de buzz

«C’est encore un buzz recherché par Ousmane Sonko»



Très remonté contre l’ancien inspecteur principal des Impôts et des Domaines, l’édile de Yoff ajoute : «il existe par le buzz et il veut s’entretenir par le buzz. Je suis persuadé que c’est une mascarade qui a été effectivement montée par son équipe pour encore attirer l’attention des Sénégalais. Mais il est temps qu’il grandisse. Yoff est une commune pacifique où coexistent beaucoup de sièges.»



A l’en croire, Sonko aurait orchestré cette attaque après son passage à Yoff où il a été hué : «ce que j’ai vu sur le net, c’est que lors de son passage à Yoff, il était seul aux côtés de populations conquises à la cause d’Abdoulaye Diouf Sarr et du Président Macky Sall. S’il va après, pour justifier son impopularité et son absence de réalité politique à Yoff, fomenter un saccage pour se victimiser afin d’attirer de la sympathie sur lui, il perd son temps parce que c’est une stratégie vielle comme le monde», indique-t-il.



M. Sarr, par ailleurs responsable du parti présidentiel dans cette localité affirme ne pas avoir de temps à lui consacrer : «il ne mérite pas que je perde une minute. C’est une minute que je dois consacrer à mon combat politique pour réélire Macky Sall.»



Le débat qui tourne autour de ce saccage survenu dans la nuit du mercredi au jeudi 24 janvier est loin de connaitre son épilogue. Cependant cette affaire qui est maintenant entre les mains de la justice, doit pousser pouvoir comme opposition à modérer leurs interventions concernant ce dossier.»