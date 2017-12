Sada Ndiaye accuse Oumar Sarr d'être responsable de son départ du Pds

Quelques heures après l'annonce de son départ du Parti démocratique sénégalais (Pds) vers le parti au pouvoir, Sada Ndiaye a expliqué pourquoi il a décidé de quitter le navire libéral. Et c'est Oumar Sarr et sa bande qui en seraient responsables.

"J’ai enduré beaucoup de souffrances et des discriminations malgré ma fidélité à Abdoulaye Wade. En tant que chargé des élections du Parti Démocratique Sénégalais, la bande à Oumar Sarr m’a mis à la 17e position sur la liste nationale. J’ai subi beaucoup de choses avec les frères du parti", a-t-il expliqué