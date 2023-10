Sadio Mané dans le top 10 des joueurs les mieux payés au monde

Avec le dernier mercato estival qui a vu l’Arabie Saoudite chambouler le marché du football, les salaires des footballeurs a plus qu’explosé cette année. Et qui d’autres pour ouvrir ce classement que les deux plus grandes stars du football mondial : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sans surprise, le portugais de 38 ans actuellement à Al Nassr perçoit un total d’environ 248 millions d’euros par an, dont 190 millions entre les salaires et les différentes primes. Le reste de ses revenus appartient à son immense sponsoring avec notamment Nike et Jacob & Co, spécialiste de la haute horlogerie. S’en suit Lionel Messi (35 ans), qui vient de rejoindre l’Inter Miami, en Major League Soccer. L’Argentin perçoit environ 128 millions d’euros avec une part de ses revenus provenant des partenaires de la MLS, Adidas et Apple TV. Accompagné d’environ 60 millions d’euros de sponsoring, qui ont augmenté depuis sa victoire au Mondial 2022.

Derrière ces deux superstars, on retrouve un top 5 composé de Neymar, Mbappé, Benzema, Haaland et Salah. Ces joueurs qui évoluent entre l’Europe et l’Arabie Saoudite perçoivent des fortunes entre des salaires faramineux et sponsoring. A la 8e position de ce top 10, arrive la star sénégalaise, Sadio Mané. Juste derrière la barre des 50 millions d’euros, le Lion de 31 ans a vu son salaire être doublé avec le club de Cristiano Ronaldo. Kevin de Bruyne (32 ans) et Harry Kane (30 ans) complètent le classement avec environ 35 millions d’euros par année.

Le classement des joueurs les mieux payés

1er : Cristiano Ronaldo (POR/Al Nassr) : 248 millions d’euros

2ème : Lionel Messi (ARG/Inter Miami) : 128 millions d’euros

3ème : Neymar (BRE/Al-Hilal) : 106 millions d’euros

4ème : Kylian Mbappé (FRA/PSG) : 105 millions d’euros

5ème : Karim Benzema (FRA/Al-Ittihad) : 101 millions d’euros

6ème : Erling Haaland (NOR/Man City) : 52 millions d’euros

7ème : Mohamed Salah (EGY/Liverpool) : 50 millions d’euros

8ème : Sadio Mané (SEN/Al Nassr) : 48 millions d’euros

9ème : Kevin De Bruyne (BEL/Man City) : 37 millions d’euros

10ème : Harry Kane (ANG/Bayern Munich) : 35 millions d’euros

wiwsport.com

