Sadio Mané et les dessous du rachat du club Bourges Foot 18

Comme annoncé, hier soir, par le Berry Républicain, Sadio Mané est devenu le propriétaire du Bourges Foot 18, club évoluant en National 2. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'international sénégalais a pris une très bonne option pour préparer sa traite internationale. Et ceux qui puissent pense que projet n'a pas été mûri, ils se trompent lourdement si on fie aux propos de Cheikh Sylla.



« Son intérêt remonte à 2020. Son entourage lui avait parlé de moi, un Sénégalais d'origine qui était devenu président de club. Cela lui a plu et il est venu me féliciter. Je lui al fait découvrir la ville et il a adoré ses valeurs de vivre-en- semble, son lien avec le Sénégal. On est devenus amis et depuis, je lui ai souvent parlé de notre club. Il a rapidement go.» eu envie de nous accompagner et nous a déjà aidés financièrement par le passé », a informé le président du club, dans le journal Source A.



Il poursuit: «Cet été, par exemple, on avait des se DNCG et il a comblé les trous sans communiquer dessus. Les discussions sont toujours restées fluides depuis que je lui en ai parlé et elles se sont accélérées depuis un an, quand nous sommes allés à sa rencontre à Liverpool avec le maire (Yann Galut). On lui a apporté les garanties qu'il demandait. Et la semaine dernière, dans une dernière réunion à Lens, il a donné son go ».