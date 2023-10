Sadio Mané rachète le club français de National 2, Bourges 18

Sadio Mané va rapidement devenir le nouveau propriétaire du club de National 2 de Bourges 18. L'arrivée de l'attaquant sénégalais d'Al-Nassr a été officialisée ce mercredi par le club, la municipalité et le principal intéressé. Sadio Mané entend développer un projet durable et a déjà convaincu un ancien partenaire de la sélection sénégalaise de signer.



Avant dernier de la poule B en National 2, avec quatre points en sept matchs en 2023-2024, le club de Bourges 18 a officialisé ce mercredi un partenariat d'envergure avec la star planétaire Sadio Mané. A partir du 1er janvier 2024, l'attaquant sénégalais d'Al-Nassr deviendra officiellement le propriétaire du club berruyer et entendra y développer un véritable projet sportif et sociétal.



"Je n’ai pas grand-chose à dire mais c’est un grand plaisir de venir à Bourges pour accompagner le projet de mon ami Cheick Sylla (le président du club, ndlr). On a travaillé avec la mairie depuis trois ans", a salué le coéquipier de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite lors d'une conférence de presse. On vient pour développer et structurer le club. Le défi est énorme et si la population de Bourges reste concernée je suis sûr qu’on pourra y arriver."



Et Sadio Mané d'ajouter dans un large sourire et en visio: "Je pense que je viendrai bientôt à Bourges."