Saint-Louis: Alioune Ndoye et Alioune Badara Cissé attendus ce vendredi

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye et le Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé , sont attendus ce vendredi 07 février 2020, à Saint-Louis, dans le Nord du Sénégal.



C'est suite aux chauds affrontements mardi dernier entre pêcheurs de Guet Ndar et Forces de l'ordre faisant plusieurs blessés, 31 arrestations et des bâtiments brûlés dont les pertes sont estimées à plus de 100 millions de F Cfa.



Le ministre va tenir une réunion avec le maire de la localité et les acteurs du secteur qui réclament à L'Etat du Sénégal 400 licences de pêche.