Saint-Louis : Déthié Fall pointe de graves manquements sur le chantier de l’aéroport

En visite à l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a dénoncé ce vendredi « plusieurs défaillances constatées dans les travaux de rénovation en cours. » La principale irrégularité relevée concerne « le mur de clôture, dont les fondations sont jugées non conformes aux normes techniques exigées. »



Selon le ministre, une partie du périmètre peut être facilement traversée par des animaux, représentant « un risque sérieux » pour les avions au décollage et à l’atterrissage. Déthié Fall a également souligné « des difficultés liées au déplacement de la station météo et à l’emplacement de la future aérogare. »



Face à ces manquements, il a sommé l’entreprise responsable, en coordination avec la direction des Infrastructures aéroportuaires, de corriger les défauts avant la fin novembre 2025. À défaut, le ministre a averti que l’État « prendra toutes ses responsabilités », rappelant qu’il est inacceptable qu’un ouvrage d’une telle importance, financé par des fonds publics, ne respecte pas les standards requis.



Cette mission de contrôle s’inscrivait dans une tournée de deux jours dans la région. Le ministre a ensuite visité l’université Gaston Berger pour évaluer l’avancement du centre d’apprentissage médical. Le directeur de l’AIBD, la direction des Infrastructures aéroportuaires et les autorités locales ont accompagné cette visite.