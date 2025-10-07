Saint-Louis : Mansour Faye reprend ses activités et accélère les travaux du stade Mawade Wade

Après quatre mois d’absence, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a repris contact avec son équipe municipale et les chantiers de la ville. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien ministre a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs pour leur accueil chaleureux et leur engagement constant.



Il a salué leur sens du service public et leur capacité à maintenir le cap en son absence, soulignant que les chantiers engagés n’ont pas été abandonnés.



Le maire a entamé une tournée d’inspection de plusieurs projets structurants. Sa visite a débuté à la Place Baya Ndar (ex-Place Faidherbe) et à l’école Fandery Koné, où il s’est félicité de la qualité des travaux réalisés.





Il s’est ensuite rendu au Stade Mawade Wade, avec des travaux financés à hauteur de 350 millions de francs CFA sur fonds propres de la commune, est en phase de finalisation.





Le maire de Saint-Louis a indiqué avoir obtenu un accord avec l'entreprise afin d'accélérer les travaux, pour permettre à l’équipe fanion de la ville, ASC la Linguère, de pouvoir jouer rapidement ses matchs à domicile.



La tournée s’est poursuivie à l'école Saër Seye, où les travaux de réfection seront finalisés dans les mois à venir avec le concours d’un financement du PACASEN à hauteur de 100 millions de FCFA.



Dans l’après midi, le maire a procédé à l’inauguration de l'école Abdoulaye Mbengue Khali de la Langue de Barbarie, un joyau de 12 classes en R+2 entièrement réhabilité et équipé via le Budget Participatif (BP).



Enfin, Mansour Faye a conclu sa visite par un passage au « Barack Ba », haut lieu de rassemblement des pêcheurs de la Langue de Barbarie. Touché par leur accueil, il a réaffirmé son soutien indéfectible à cette communauté, essentielle au développement économique et social de la ville.

