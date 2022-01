Saint-Louis : Mary Teuw Niane accepte la main tendue de Mansour Faye

Candidat malheureux à la mairie de Saint-Louis, le professeur Mary Teuw Niane a accepté la main tendue du maire sortant, Mansour Faye. Ce dernier, après son succès a appelé tous les autres candidats à se réunir autour de l’essentiel pour l’intérêt de la cité.



Si les leaders de la coalition Yewi Askan Wi n’ont pas encore réagi, ce n’est pas le cas pour l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et ces partisans. D’après le journal L’AS, ils ont répondu favorable tout en posant au préalable certaines conditions.



« Nous sommes tous engagés dans ce qui se fait au niveau de la commune de Saint-Louis et dans le département. Nous œuvrons déjà dans ce sens-là. Nous n’y voyons pas de difficultés particulières. Maintenant, est-ce que nous allons venir institutionnellement travailler avec lui ? Cette question sera évidemment discutée au sein de notre coalition. Elle y réfléchira et prendra position, lorsque, officiellement elle sera saisie », a affirmé Pr Niane.