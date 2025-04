Saint-Louis : Mgr Augustin Simmel Ndiaye nommé nouvel évêque pour succéder à Mgr Ernest Sambou

Le pape François a nommé Mgr Augustin Simmel Ndiaye comme nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis (nord-ouest). Cette décision fait suite à l’acceptation de la démission de Mgr Ernest Sambou, qui quitte ses fonctions pour raison d’âge, conformément aux règles de l’Église catholique, informe Sud Quotidien.



Avec cette nomination, l’Église sénégalaise entame une nouvelle étape dans la gestion du diocèse de Saint-Louis, l’un des plus anciens du pays. Mgr Augustin Simmel Ndiaye, dont le parcours et l’engagement au sein de l’Église sont reconnus, aura la responsabilité de poursuivre l’œuvre pastorale et missionnaire de son prédécesseur.



La date de la prise de fonction officielle de Mgr Ndiaye sera précisée dans les prochains jours.