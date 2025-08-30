Saint-Louis : SEN’EAU alerte sur des perturbations liées à la crue du fleuve

La société SEN’EAU a annoncé, ce samedi 30 août 2025, des perturbations dans la distribution d’eau potable à Saint-Louis. Ces désagréments sont directement liés à l’installation de la crue du fleuve Sénégal.



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, l’entreprise explique que « les perturbations notées dans la distribution et les fluctuations de la qualité de l’eau sont consécutives à l’installation de la crue du fleuve ».



L’usine de traitement de Saint-Louis, qui assure la totalité de la production pour l’alimentation en eau potable des populations, a dû réduire son fonctionnement. « Nous avons enregistré une baisse de la capacité de production pour mieux nous adapter aux nouvelles conditions des eaux du fleuve », précise SEN’EAU, qui assure toutefois que la continuité du service public reste garantie, conformément « aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ».



Ces ajustements techniques entraînent des conséquences pour les usagers. « La distribution d’eau est ainsi impactée dans la ville de Saint-Louis avec des baisses de pression et des manques d’eau notés par moment », avertit la société.



SEN’EAU dit comprendre les désagréments subis par les populations et présente ses excuses. « Nous remercions nos clients pour leur compréhension face à ce phénomène naturel indépendant de notre volonté », conclut la note.

