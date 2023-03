Saint-Louis: un homme condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir tenté de tuer sa mère

Djiby Djigo, un jeune homme sous l'emprise de l'alcool, est condamné à une peine de 6 mois de prison ferme, assorti d'une amende de cent mille FCfa. Il a été attrait à la barre suite à une plainte déposée par son père contre lui pour avoir attenter plusieurs fois à la vie de sa mère.



Les faits remontent dans la nuit du 22 au 23 janvier 2023, aux environs de minuit. Ivre mort, Djiby Djigo rentre dans la maison et sème le trouble. Il s'attaque à plusieurs membres de sa famille avec différentes armes blanches. La tension monte et il persiste dans sa folie de semer la terreur dans la cellule familiale. Après s'être pris à d'autres membres de sa famille, il décide de s'attaquer à sa mère. Armé d'un coupe-coupe, il essaye d'asséner un violent coup à sa génitrice, mais pour tenter de lui donner un coup. Déterminé, il pourchasse sa mère pour tenter de lui donner un coup mortel. Celle-ci a été sauvée suite à l'intervention des autres membres de la famille.



Devant la barre, son père confie que ce dernier n'est pas à son coup d'essai. Il ajoute qu'à chaque fois que son fils se soûle, il revient à la maison pour semer le bordel en menaçant tous les membres de la famille, en particulier sa mère.



Selon lui, cette dernière est terrorisée par son fils qui menace de la tuer à chaque fois qu'il est ivre.



Interrogé sur les allégations de son père, le mise en cause dit regretter son acte et demande la clémence du tribunal. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme.