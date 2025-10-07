Saisie annoncée de tous ses biens : Madiambal Diagne réagit et mouille Me Clédor Ly et Ousmane Sonko

Madiambal Diagne n’a pas tardé à réagir suite à la demande du Pool judiciaire financier à la Division des investigations criminelles (DIC) de saisir tous ses biens et ceux des membres de sa famille actuellement en détention. Dans une note parvenue à « L’Observateur », le patron du groupe Avenir Communication, a par ailleurs dénoncé un « complot politique », citant le Premier ministre Ousmane Sonko et Me Clédor Ly et fustigeant une « chasse à l'homme » visant sa famille et ses biens. Il s'est engagé à produire toutes les preuves attestant de la légalité de son patrimoine.



« Je n'ai signé aucun contrat avec une quelconque entité publique pour une quelconque mission. Je n'ai participé à aucune négociation d'un quelconque contrat de marché public. Aucun sou venant du Trésor public n'a été viré dans aucun de mes comptes bancaires. Aucun lien direct avec des fonds publics ni des marchés de l'État », a déclaré le journaliste dans la note.



Poursuivant ses justifications, depuis la France, Madiambal Diagne a souligné que « cette procédure n'est judiciaire que de nom. C'est une opération politique pour chercher à déstabiliser et abattre un ou des adversaires politiques réels ou supposés. C'est un secret de polichinelle au Sénégal que le régime Pastef, avec à sa tête son chef de guerre, le Premier ministre Ousmane Sonko, tient coûte que coûte à couper la tête à Madiambal Diagne et à chercher un présumé lien avec l'ancien Président Macky Sall, pour régler on ne sait quels comptes politiques ou personnels ».



Le journaliste a expliqué que : « la société SCI Pharaon, fondée en 2016 et dont je suis le gérant et actionnaire principal et dans le capital de laquelle j'ai donné des parts à des membres de ma famille, a signé avec une entreprise privée française, Ellipse Projects, un contrat commercial en 2020 pour l'assistance en maîtrise d'ouvrage et l'exécution de travaux techniques dans le cadre d'un marché remporté par Ellipse Projects. La SCI Pharaon se retrouve ainsi sous-traitante, à l'instar de cinquante autres entreprises sénégalaises dans ce marché. Les paiements reçus n'ont pas été versés à l'étranger, encore moins dans des paradis fiscaux. Le contrat commercial a été déposé auprès de banques sénégalaises, comme cela n'aurait pas été le cas s'il y avait eu une moindre idée de tricherie. Ainsi, donc, tous les paiements ont été régulièrement faits à travers ces banques locales, sur la base de factures dûment acquittées, et toutes les justifications pertinentes ont été fournies ».



Selon lui, « jamais le moindre incident bancaire ou un soupçon quelconque n'a été soulevé durant plus de quatre bonnes années de travaux réalisés par des équipes techniques, ayant toutes les bonnes références nécessaires. L'enquête judiciaire nous permettra d'apporter les preuves tangibles des travaux effectués, à la satisfaction de notre client ».



Le patron du groupe Avenir communication a par ailleurs souligné que M. Olivier Picard lui avait prévenu que le Premier ministre Ousmane Sonko ne l’appréciait pas et qu’il cherchait des faits le reliant à l’ancien président Macky Sall pouvant l’incriminer. « L'avocat attitré et personnel d'Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly, se retrouve comme avocat principal d'Ellipse Projects au Sénégal, depuis juin 2024, juste deux mois après l’installation d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre du Sénégal. Lors d'un de ses séjours au Sénégal, en septembre 2024, Olivier Picard, le patron d'Ellipse Projects, a été conduit par Me Ciré Clédor Ly à une audience avec le Premier ministre. Au sortir de son audience avec le Premier ministre, M. Picard m'a prévenu, me confiant que : « Le moins, que l'on puisse dire est que le Premier ministre ne vous aime pas, toi et Macky Sall. Il a cherché à savoir ton niveau d'implication dans le projet, ainsi que celui de Macky Sall. Mais je lui ai strictement dit la vérité, en lui précisant que ton entreprise fait partie de la cinquantaine de sous-traitants sénégalais et que les travaux qui te sont confiés s'exécutent convenablement. Pour ce qui est de Macky Sall, je lui ai bien précisé qu'il n'a joué aucun rôle dans cette opération. Mais en tout cas, fais attention, il t'en veut à mort ».



Le patron d'Ellipse Project, rapporte Madiambal dans sa note, lui aurait confié également qu’« Ousmane Sonko lui avait néanmoins promis de voir comment régler des factures en retard, d'un montant de plus de 50 milliards de francs CFA, déjà dues par l'État du Sénégal à Ellipse Projects. Aujourd'hui, les retards de paiements de l'État à l'égard d'Ellipse Projects se chiffreraient à 75 milliards de francs et l'entreprise française songerait d'ailleurs à engager des actions à Genève contre l'État du Sénégal ».



« À la mi-septembre 2025, au cours d'un dîner avec Olivier Picard à Paris », a poursuivi la note, « Me Ciré Clédor Ly, lui souffla qu'un rapport de la CENTIF avait été diligenté et que le Procureur du Pool financier a déjà saisi le Président de la Commission d'Instruction (Collège des juges d'instruction, Ndlr), aux fins d'inculpation de Madiambal Diagne, de son épouse et d'un de ses fils. Me Ciré Clédor Ly a tenu à préciser que : « Il est certes question d'Ellipse dans le réquisitoire du Parquet, mais en réalité, ce n'est pas Ellipse qu'on cherche, mais Madiambal et un lien avec Macky Sall ». Olivier Picard me prévint immédiatement de me préparer à cette perspective. Voilà que l'enquête est lancée, dans les circonstances que nous savons ».



« Le jeudi 2 octobre 2025, Olivier Picard et Me Ciré Clédor Ly devaient dîner à nouveau en tête-à-tête à Paris, pour faire le point sur le dossier. Le dîner a dû être annulé, d'autant que cet étonnant rapprochement, porteur d'un gros conflit d'intérêts, fait jaser »t, a fait savoir M. Diagne. Qui poursuit : « En cette période de suspicion généralisée, qu'est-ce qui prouve que l'avocat sénégalais n'aurait pas aussi bénéficié de détournements de fonds ? », s’est-il interrogé.



Madiambal Diagne se dit prêt à apporter des preuves pour attester de la légalité de son patrimoine. « Qui ne voit donc pas que cette affaire n'est que politique ? Encore une fois, j'apporterai à la Justice toutes les pièces justificatives de mes prestations et de l'effectivité de leurs réalisations, selon les meilleurs standards professionnels. Mais au demeurant, je suis résolument décidé à répondre à un complot politique, à me battre. La chasse à l'homme a poussé à emprisonner ma femme, mes enfants et un ami proche. Le comble, une opération de saisie est engagée contre mon patrimoine, constitué sur plus de trente ans de travail. Il est question de tout saisir, jusqu'à de nombreux biens acquis depuis les années 2000, 2003 et 2009, avant même la création de la SCI Pharaon et, donc, avant toute relation de travail avec Ellipse Projects. »



« Le combat n'est pas sans périls, bien au contraire, il est gros de dangers pour moi et mes proches. Je mesure la gravité de la situation et toutes les dispositions sont déjà prises pour que les Sénégalais et le monde entier sachent ce qu'il y aura à savoir, même en cas de liquidation physique de ma personne. Depuis de nombreuses années, j'alerte en vain sur le danger que représente Ousmane Sonko pour la paix civile et la sécurité nationale du Sénégal », a-t-il conclu.