Saison 2024-2025 : la FSF annonce 950 millions FCFA d’aides financières pour les clubs

Dans le cadre des préparatifs pour la saison 2024-2025, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a de nouveau annoncé un soutien financier aux clubs, aussi bien professionnels qu’amateurs, pour les aider à se préparer aux compétitions à venir.



D'après Wiwsport, un montant global de 950 millions FCFA sera distribué, comprenant des subventions particulières pour les clubs participant aux compétitions africaines, des professionnels, aux amateurs, pour les aider à mieux préparer leurs compétitions respectives.



Le championnat de Ligue 1 professionnelle débutera le 19 octobre prochain, tandis que les championnats amateurs suivront à partir du 22 octobre.



La FSF allouera des subventions selon la catégorie des équipes : chaque club de Ligue 1 recevra 6 millions FCFA, ceux de Ligue 2 toucheront 4,5 millions FCFA, et les clubs de National 1 et National 2 percevront respectivement 3,5 millions et 2,5 millions FCFA.



Les clubs féminins bénéficieront également d’un soutien : les équipes de D1 recevront 2 millions FCFA chacune, tandis que les clubs de D2 et des divisions régionales recevront 1 million FCFA chacune.



Le Beach Soccer n’est pas oublié. Il est prévu une allocation de 500 000 FCFA par équipe pour leurs activités.



En outre, une enveloppe supplémentaire de 600 millions FCFA est prévue pour soutenir les clubs engagés en compétitions africaines, tels que Jaraaf, Teungueth, et les Aigles de la Médina.